В прокуратуре заявили о выявленных нарушениях в детском доме Челябинской области, где в отношении семи детей местным жителем были совершены насильственные действия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя прокуратуры региона Наталью Мамаеву.
"Установлено, что работники детского дома халатно относились к своим обязанностям, в учреждении нарушался порядок посещения воспитанников другими лицами. Кроме того, выяснилось, что в 2016 и 2017 годах были случаи, когда дети бесконтрольно на длительное время покидали учреждение", — сказала Мамаева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.
Ранее СМИ сообщили, что три приемные семьи заявили о случаях изнасилования детей в интернате под Челябинском.
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