Российский журналист Леонид Парфенов запустил на YouTube еженедельное шоу "Парфенон", в рамках которого планирует рассказывать о событиях за неделю и анализировать их, сообщает ZNAK.
В первом выпуске Парфенов пьет вино и рассказывает о коррупционном скандале в Дагестане, годовщине смерти поэта Александра Башлачева, магазинах в Берлине и книге Березовского.
Как сообщил журналист, он решил обсуждать актуальные события на YouTube, потому что "ничего, кроме как писать кадровые и закадровые тексты, не умеет". Он также заявил, что в этом шоу его "уговорили" не писать сценарий видео заранее и "говорить, как говоришь".
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