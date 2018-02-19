Сотрудники следственного управления СКР по Санкт-Петербургу расследуют обстоятельства гибели шестимесячного мальчика.
По предварительным данным, ребенок задохнулся, случайно надев на голову целлофановый пакет от подгузников. По версии следствия, трагедия стала возможной из-за того, что 20-летняя мать ребенка оставила его без присмотра.
"Из материалов уголовного дела следует, что 16 февраля около 16 часов обвиняемая вместе с сожителем ушла в кинотеатр, оставив в детских кроватях одних полуторагодовалого и шестимесячного сыновей. Вернувшись в квартиру около 19 часов, она обнаружила младшего сына без признаков жизни", — сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что женщина вызвала бригаду медиков. Однако прибывшим на место врачам не удалось реанимировать младенца.
Женщине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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