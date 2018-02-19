Вице-премьер Ольга Голодец в ходе совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева заявила, что задолженность по заработным платам бюджетникам по итогам прошлого года погашена, передает ТАСС.
"Была погашена задолженность по заработной плате 1 млн 047 тысячам сотрудников предприятий на общую сумму 20,9 млрд рублей", — доложила Голодец.
По ее словам, в минувшем году Роструд вывел "из тени" порядка 2 миллионов работников, с которыми был подписан трудовой договор.
Голодец также отметила, что "многие работодатели добросовестно исполняют свои обязанности, и их не нужно понуждать к исполнению трудового законодательства".
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