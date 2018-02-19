Генпрокуратура Казахстана завела уголовное дело по трем статьям на супругу российского футболиста алма-атинского "Кайрата" Андрея Аршавина, сообщает "Стархит".
"Все действительно серьезно. На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки", — рассказала изданию Алиса Аршавина.
В начале года супруга Андрея Аршавина бурно отреагировала на видео, размещенное в Интернете, где ее муж в ночном клубе обнимает модель Ольгу Семенову. Алиса написала девушке несколько сообщений, угрожая "отрезать пальцы" и "подложить наркотики", а также представилась сотрудницей ФСБ.
Супруга известного футболиста отметила, что на данный момент их семья не контактирует с Семеновой.
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