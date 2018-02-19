Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прыгнул с динамической веревки под конец инвестфорума в Сочи. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Депутат прокомментировал "Парламентской газете" свое решение. По его словам, совершить прыжок с большой высоты он хотел давно, однако удалось депутату исполнить свою мечту лишь недавно.
"Наконец, у меня появилась возможность совершить то, что я давно хотел сделать. Я испытал восторг свободного падения на 207 метров, прыгнув с тарзанки в сочинском Скайпарке", — сказал Аксаков.
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