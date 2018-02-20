19 февраля на Олимпиаде было разыграно всего три комплекта наград. Как и предполагал портал Amic.ru, россиянам поучаствовать в распределении призовых мест не удалось. Ближе всего к пьедесталу почета подобралась мужская сборная по прыжкам с трамплина. В итоге наша четверка закончила соревнования на 7-м месте. Чемпионами в этом виде стали норвежцы.
Куда более интригующим выдалось начало программы у фигуристов в танцах на льду. После короткого танца дуэт Боброва — Соловьев идет шестым, проигрывая третьему месту 2,28 балла.
Игровые виды спорта
В женском хоккее россиянки ожидаемо уступили Канаде (0:5) и теперь поборются за бронзу со сборной Финляндии.
В керлинге дела у наших спортсменок намного хуже. Вначале команда Виктории Моисеевой разгромно проиграла Швейцарии (2:11), а затем взяла верх над Данией (8:7). Тем не менее, похоже, выйти в плей-офф РФ все-таки не удастся. На текущий момент в активе россиянок всего лишь 2 победы в 7 играх.
Что посмотреть на Играх во вторник, 20 февраля
В этот день в Пхенчхане будет разыграно 5 комплектов наград. Для нас особый интерес представляет смешанная эстафета в биатлоне — последний вид, где выступят россияне. Поскольку до Игр МОК допустил только четверых спортсменов (по двое у мужчин и женщин), выставить команды в "гендерных" эстафетах мы не сможем. В миксте оценивать шансы россиян сложно, но есть предчувствие, что это будет лучший результат РФ на Играх (пока это 15-е место у Татьяны Акимовой в индивидуалке). Начало в 18:15 по Барнаулу.
Кроме того, за бронзу все-таки постараются зацепиться наши фигуристы. Произвольный танец начнется в 08:00. В хоккейном турнире у мужчин определится соперник россиян по четвертьфиналу. В 1/8 финала встречаются: Норвегия — Словения (это и есть будущий визави нашей сборной, игра начнется в 14:40 по Барнаулу), США — Словакия, Финляндия — Корея и Швейцария — Германия.
Курьез дня
Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, по ходу короткого танца испытывала проблемы со своим костюмом. При выполнении одного из элементов часть топа сильно задралась, обнажив грудь. Момент был запечатлен фотографами, а также воспроизведен в замедленной съемке по телевидению.
Медальный зачет
Учитывая, что в понедельник в общей сложности мы узнали обладателей только 9 наград, положение в неофициальном командном зачете почти не поменялось. При этом два золота вчера оказались на счету норвежцев, еще одно – немцев. Именно эти сборные и лидируют в медальной таблице Игр.
Норвегия уходит в отрыв, Канада и Германия делят золото, Россия все еще 20-яhttps://t.co/H4eX0ZKPjd #ОИ2018 #Пхенчхан2018 pic.twitter.com/OauVEFO0Tz— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 февраля 2018 г.
Комментарии
поехали абсолютно никуда негодные спортсмены...
удивительно что этой носатой только второе место дали за оголенную грудь, в следующий раз она еще что-нибудь оголит, чтоб уж первое наверняка.
грудь? где? сосок один атак бы да еслиб хоть троечка была