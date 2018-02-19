Глава политической партии "Украинское объединение патриотов" (УКРОП) Дмитрий Симанский возмутился, увидев на пьедестале Олимпиады обнимающихся призеров — соотечественника Александра Абраменко и россиянина Илью Бурова, сообщает телеканал "360".
Свой гнев Симанский излил на страницу в Facebook. "Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион, военнослужащий Вооруженных сил Украины обниматься на пьедестале с россиянином. Или нет? Или как?" - написал украинский политик.
Некоторые пользователи соцсетей выразили мнение, что украинский спортсмен может уже не возвращаться домой.
В воскресенье,18 февраля, россиянин Илья Буров завоевал бронзовую медаль в акробатическом фристайле. Золото взял украинец Александр Абраменко, серебро досталось китайцу Цзя Цзуняну.
Буров рассказал "Чемпионат.com", что давно дружит с Абраменко, поэтому после награждения они вместе радовались завоеванным трофеям.
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