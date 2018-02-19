Начальник "Матросской тишины" сменился после скандала с VIP-камерами

Начальник СИЗО "Матросская тишина" сменился на фоне скандала с VIP-камерами, о которых заявили правозащитники, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника столичного управления ФСИН России Сергея Мороза.
По словам Мороза, новым начальником СИЗО-1 назначен подполковник Сергей Познеев, который ранее занимал должность заместителя начальника управления в Кировской области.
"Мы надеемся, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами, очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент", — подчеркнул Мороз.
Ранее сообщалось об увольнении заместителя начальника СИЗО "Матросская тишина" в связи со скандалом.
13 декабря стало известно, что члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили в следственном изоляторе камеры, условия содержания в которых значительно лучше остальных. Как сообщили в самом изоляторе, спонсорами евроремонта являлись сами осужденные. Впрочем, прокуратура поспешила опровергнуть наличие дорогих камер в "Матросской тишине".
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