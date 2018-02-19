Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин сообщил о готовности обратиться за помощью в Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную федерацию керлинга, передает ТАСС.
Цель обращений - разобраться в ситуации с появлением запрещенного вещества в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого на ОИ-2018 в Пхёнчхане,
"У нас готовы обращения в МОК, отправлено обращение во Всемирную федерацию керлинга с просьбой помочь разобраться в ситуации, они сами также предложили нам помощь", — заявил Созин.
Ранее сообщалось, что Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет с просьбой расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого.
Также, как сообщил Созин, были запрошены данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи с целью расследования ситуации: "Наша позиция абсолютно понятна и согласована со всеми. После того, как будет официально объявлено о пробе Б, мы четко понимаем, что делать. Мы запросили данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, кто заходил в помещения и так далее. У федерации есть четкое понимание того, что Крушельницкий не принимал мельдоний. Препарата нет ни в аптечке у врача, ни у самого спортсмена. Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается, — это одноразовый прием. Крушельницкий гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим".
Тренер российских керлингисток Сергей Беланов рассказал, может ли мельдоний оказать положительное влияние на спортсменов в данном виде спорта: "В керлинге никто никакие препараты не использует. Я вообще не слышал, что у кого-то какие-то препараты были обнаружены. Не только в России, а вообще во всем мире. В керлинге это не практикуется. Это бессмысленно".
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