Португальские ученые нашли способ борьбы со старостью, пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в BioRxiv.org.
В процессе старения организма увеличивается число клеток, в которых возникает анеуплодия — изменение числа хромосом. Из-за этого меняется активность генов, отвечающих за митоз — деление клеток, в ходе которого хромосомы одинаково распределяются между двумя новыми ядрами.
Ученые провели ряд экспериментов на мышах и изменили механизм деления клетки. Нарушения в работе митоза привели к прогерии — преждевременному старению.
Далее исследователи проанализировали маркеры старения у клеток фибробластов, которые взяли у трех разных возрастных категорий — младенцев, людей среднего возраста и стариков.
В результате выяснилось, что с возрастом в организме подавляется белок Forkhead box M1, регулирующий активность генов, которые контролируют деление клеток.
При этом, если количество белка увеличить искусственно, то рост числа хромосом и маркеры старения в организме снижаются.
По мнению специалистов, результаты исследования помогут разработать терапевтические методы борьбы со старением.
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