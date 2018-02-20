Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о реформе органов государственного и муниципального контроля. Автором инициативы выступило правительство, пишет "Парламентская газета".
По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, законопроект направлен на создание современной надзорно-контрольной деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
"Одна из важнейших новелл законопроекта связана с оценкой эффективности деятельности органов на основании проведения оценки ущерба", — отметил чиновник.
Он рассказал, что сегодня в России действует "палочная система", при которой эффективность деятельности органов контроля оценивается по числу выявленных нарушений.
"Мы предлагаем совершенно иное, например, выявление снижения смертей при пожаре показывает эффективность работы", — пояснил Шипов.
Замминистра отметил, что от проведения плановых мероприятий госконтроля и муниципального контроля нужно освободить те объекты, которым присвоена низкая категория риска.
"Такие организации будут проверять раз в пять лет, а объекты с высокими рисками — раз в год", — отметил он.
Шипов добавил, что законопроект дает возможность оптимизировать работу федеральных контролеров: "Это позволит сократить проверки, повысив их эффективность. Законопроект приведет к сокращению штата, но сэкономленные средства можно будет направить на привлечение именно профессионалов своего дела".
Кроме того, законопроект устанавливает закрытый перечень видов федерального, регионального и муниципального контроля. Для каждого вида контроля утвердят административный регламент, который определит процедуры и перечень обязательных требований, соблюдение которых относится к предмету соответствующего вида контроля.
Отдельное регулирование устанавливается для каждой из форм контрольных мероприятий: проверка, плановое обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный госнадзор.
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