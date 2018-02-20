Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов предложил вернуть в школы советскую систему допризывной подготовки, пишет "Парламентская газета".
Об этом он заявил в ходе турнира по стрельбе среди команд Госдумы, МВД, Администрации Президента и Правительства Москвы, приуроченного ко Дню защитника Отечества.
Харитонов считает, что такие соревнования должны проводиться как можно чаще и обязательно с детьми. "Я из поколения послевоенных детей. Для нас военное дело было самым любимым уроком в школе", — вспоминает депутат, подчеркивая, что в те времена на занятиях было настоящее оружие, а преподавали настоящие фронтовики.
"Все было организовано на высшем уровне. Конечно, таких условий, какие созданы на этом турнире, сегодня дети никогда не увидят. Это плохо, тем более накануне 100-летия создания Рабоче-крестьянской Красной армии", — отметил Харитонов.
Он убежден, что на стрелковые турниры для детей не нужно жалеть ни денег, ни времени: "Надо, чтобы молодежь была подготовлена. Надо прививать им культуру обращения с оружием. Тогда не будет у подростков желания применить его в школе".
Вместо этого, как указал Харитонов, сейчас из сельской местности убрали биатлон, забрав оружие из секций. "Мы видим, в каком состоянии теперь находится весь российский биатлон", — подчеркнул депутат.
Комментарии
Да вы что, разве можно? Оружие знать должны только избранные
А где депутат собирается фронтовиков набирать?
что за картинка? где противогазная коробка?