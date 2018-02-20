Две сестры сняли видео и разбились насмерть в Удмуртии

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства гибели двух девочек-подростков, чьи тела были найдены в понедельник, 19 февраля, возле одного из высотных домов в Ижевске, сообщает "Интерфакс".
"Я подтверждаю факт гибели двух девочек-подростков сегодня в одном из районов города Ижевска. Девочки погибли в результате падения с высоты", — рассказала журналистам в понедельник уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.
Она уточнила, что одной девочке было 12 лет, другой 15, и они проживали в другом районе города. По ее словам, девочки погибли в результате падения с 18-го этажа высотного дома.
"Сейчас будет проводиться работа с ближайшим окружением девочек — с друзьями, сестрами", — добавила Авдеева.
Как сообщает "Лента.Ру", по предварительной информации, погибшие были сводными сестрами. Одна из них на своей странице в Instagram в этот день опубликовала фото и видео с сестрой.
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