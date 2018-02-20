Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Швейцарию заявил, что в России делают все необходимое, чтобы выборы главы государства прошли открыто и легитимно, передает ТАСС.
"Для нас очень важно, чтобы кампания по выборам президента России прошла открыто. И мы ждем наблюдателей от парламента Швейцарии", — сказал Володин.
Он отметил, что наблюдать за выборами приглашены более 100 депутатов из разных парламентов.
Кроме того, в числе наблюдателей будут представители от каждого кандидата в президенты, от партий, выдвинувших своих кандидатов.
Ранее Володин заявил, что президент России Владимир Путин является сильным лидером, и именно поэтому граждане страны его поддерживают.
В воскресенье, 18 февраля, делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Швейцарию с официальным визитом.
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