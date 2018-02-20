Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7% в сравнении с аналогичным показателем декабря 2017 года, свидетельствуют данные Росстата.
В январе реальные доходы падают традиционно, так как на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам, отмечается в сообщении.
"Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, при подсчете не взяты в расчет единовременные денежные выплаты пенсионерам в январе 2017 года.
Также сообщается, что за 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7% против падения на 5,8% по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2%, а за 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.
Комментарии
Враньё... как было 6 тыщ так и осталось ))0)