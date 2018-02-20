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Росстат: реальные доходы россиян в январе "традиционно" снизились на 50%

, ИА "Амител"
Среднемесячная начисленная зарплата, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей

Фото: interesnosti.mediasole.ru

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7% в сравнении с аналогичным показателем декабря 2017 года, свидетельствуют данные Росстата.

В январе реальные доходы падают традиционно, так как на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам, отмечается в сообщении.

"Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, при подсчете не взяты в расчет единовременные денежные выплаты пенсионерам в январе 2017 года.

Также сообщается, что за 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7% против падения на 5,8% по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2%, а за 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.02.2018 12:22
Сибиряк из Рубцовска

Враньё... как было 6 тыщ так и осталось ))0)

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