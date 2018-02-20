Мужчина, расстрелявший прихожан церкви в Дагестане, присягнул террористам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4.
В Сети появилось видео, на котором мужчина в балаклаве сидит рядом с охотничьим ружьем и висящим на стене флагом террористической организации и читает текст присяги. Он упоминает имя лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади. Сообщается, что этот человек является дагестанским стрелком.
СМИ сообщают, что после ликвидации у стрелявшего обнаружили нож, на котором был написан текст шахады. Однако ИГ пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.
Ранее в управлении Следственного комитета по Дагестану сообщали, что нападавшим был местный 23-летний парень. В ведомстве уточняли, что он не состоял на учете в правоохранительных органах и не был замечен в приверженности радикальным идеологиям.
Напомним, ЧП произошло рано утром 18 февраля в дагестанском Кизляре. Мужчина начал стрелять по прихожанам у входа в церковь. Убиты четыре женщины, еще пять человек пострадали, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Нападавший был вооружен охотничьим ружьем, его ликвидировали на месте.
Комментарии
По 7 колено вычистить надо эту мерзость
они что через балаклаву увидели его лицо? очередное раздувание из ничего, в стране есть более важные проблемы чем ИГ и подобное им
"Однако ИГ пока не подтвердила и не опровергла эту информацию." - странно. Во многих источниках уже написали, что они взяли ответственность на себя.
"Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство пяти прихожан православного храма в Кизляре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное боевикам ИГ новостное агентство Amaq."