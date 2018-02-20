Следователи назначили доследственную проверку после сообщений в одной из групп социальной сети о травмировании ребенка при катании с горки в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, в парке отдыха и развлечений Индустриального района Барнаула. Ребенок получил травму позвоночника, катаясь с горки, которая представляла собой деревянную конструкцию с большим перепадом на ледяную поверхность.
"Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить лиц, ответственных за безопасность при эксплуатации данной конструкции", — сказано в сообщении СКР.
Комментарии
современные родители такие нытики, постоянно у них все виноваты кроме них, скоро до ноются, что горки будут полметра высотой.
Руки прочь от горок! Вернуть огромную снежную горку на сахарова!!!
20.02.2018 09:01
- гость -
современные родители такие нытики, постоянно у них все виноваты кроме них, скоро до ноются, что горки будут полметра высотой.
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лучше бы таких горок и как ты не было вовсе...
а по сабжу - горка ужасная, с резким переходом от крутого наклона к горизонтальной плоскости. Когда спускаешься, как раз задницей прикладываешься сильно.
И тех, кто ее поставил там - реально высушить
Следакам заняться нечем как яжематерям сопли подтирать?
вот именно. скоро дожалуются, что вообще все горки разберут сразу после нового года. итак погулять некуда сходить. раньше в каждом дворе горка была, а сейчас...
не нравиться горка, не катайся, надо родителей привлечь за то что неубедились в безопасности для своего ребенка. 90% что стояли рядом пиво халкали а ребенка отправили на горку что бы не мешался
понимаю, о чем речь. я ребенку запретил кататься с этой горки как раз из-за резкого перехода к горизонтальной части. видимо, не зря беспокоился
выросло поколение "коекакеров" как говорил Задоронов, делают все кое-как и ждут подачек, раньше не было такого, были огромные горки, люди так же падали, ломались и никто не бежал куда то жаловаться и искать где то виноватых в своей "тупоголовости"
Горка нормальная, а вот то, что в окончании спуска рано или поздно неизбежно превращается в ямку, которая образуется от ног скатывающихся. Никто эту яму нарочно не роет, что б дети ломали себе позвоночники.
На месте производителей и установщиков всех этих качелей и горок, я бы прекратил заниматься этим делом. Раз дети не соображают и их родители.
Сначала молочкой не кормят своих детей, потом высуживают деньги. Вскрыть ребенка, провести анализ костей. если кальция не хватает засудить родителей...
Привлечь к ответственности ГОРКУ!!! Посадить ее чтобы детей не ломала, а родителям сделать операцию по увеличению мозга!!!!! ЭТО ТОЛЬКО ИХ ВИНА !!!! Если ваш ребенок головой о столб освещения удариться кто виноват???? Разработчик столба что ли???? Кого вы воспитаете ???? Нытиков и уродцев!!!! Которые чуть что случится к папе и маме до старости бегать будут: "Мама, Мама на меня начальник накричал!!!!"
такая как на фото гока - потенциально опасная, с острыми краями по ходу движения
Сначала молочкой не кормят своих детей, потом высуживают деньги. Вскрыть ребенка, провести анализ костей. если кальция не хватает засудить родителей...
Какой молочкой? Очнитесь! В магазинах одни помои продают, а то что не помои стоит ползарплаты