Тело 35-летнего певца Петра Петренко, известного как Петр Гара, было обнаружено в его московской квартире со следами насильственной смерти. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК).
В Следственном комитете ранее рассказали, что 19 февраля в квартире жилого дома, расположенного на улице Северный бульвар в Москве, обнаружено тело мужчины с пятью ножевыми ранениями. Однако имени погибшего в СКР не назвали.
Между тем, по данным телеканала, следователи считают, что Петренко "был убит своим близким другом еще в День святого Валентина".
С шансонье не могли связаться несколько дней. Тогда хозяин квартиры вызвал правоохранителей. Дверь в квартиру вскрыли. Тело певца нашли в ванной комнате. Друг артиста, по информации телеканала, уже объявлен в розыск.
Комментарии
Геи что ли?
Я конечно резко не люблю шансон, но убивать это перебор.
Сидору сидорово
"был убит своим близким другом еще в День святого Валентина".
Ревность?
Корешь в натуре не по понятиям поступил
"День Святого Вазелина" - страшный призрак...
20.02.2018 09:19
дЕН
Геи что ли?
В русском языке есть более правильное слово "педераст".
Да какой он шансонье, блатняк поди пел. Ему до шансонье как до Пекина на коленях