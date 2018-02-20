СМИ сообщают о положительной допинг-пробе B российского керлингиста Александра Крушельницкого, который был уличен в применении мельдония. О таких результатах пишут издания Inside The Games, а также "Чемпионат.com" и "Спорт-Экспресс".
Между тем пресс-атташе сборной России Константин Выборнов рассказал РБК, что пробу B уже вскрыли. Но Выборнов подчеркнул, пока результаты неизвестны.
Напомним, 18 февраля стало известно о положительном результате допинг-пробы А российского керлингиста Александра Крушельницкого. Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин отметил, что российские спортсмены перестали принимать мельдоний в конце 2015 года.
Комментарии
Смешно и убого, в тупом никчемном спортивном виде спорта умудрились "засветиться".Никакого уважения ни к спортсменам,ни к государству!
Видимо без допинга совсем ни как. Как результат - 20-е место на олимпиаде...
сейчас буду отмазываться, что подсыпали... после того как на соревнованиях в сибири снилось более 30 спортсменов поле того как узнали, что будет проверка на допинг, я не верю в российских "чистых" спортсменов
это всё ответка за то что в сочи всех надули
20.02.2018 09:55
- гость -
что снилось? Просыпайся! Пора уже!
В керлинге допинг? Бренд реальный! Все против России.
20.02.2018 09:55
- гость
Вообще все равно веришь ты или нет.
Главный вопрос - зачем допинг в керлинге?
зачем человек, зная пристальное внимание, будет употреблять допинг?
Чушь это все. И продолжение комедии. Сейчас будут выдумывать всякие провокации...
Сейчас будут выдумывать всякие провокации...
сразу говорили делать там нехрен. но они же лучше всех все знают. они же "готовились" и "живут" ради олемпеяды
20.02.2018 10:21
- гость -
согласен что делать нечего им там.
и ни куда их не пустят, пусть хоть трижды они все выиграют.
но и провокации отрицать нельзя.
На мой взгляд, нет ни чего проще добавить хоть что на стадии проверки...
20.02.2018 10:30
- гость -
и ни куда их не пустят, пусть хоть трижды они все выиграют.
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Пока что ничего не выиграли. Золотых медалей ноль.
20.02.2018 09:52
гость
Видимо без допинга совсем ни как....
бредятина!
Все прекрасно знают какое к нашим соотечественникам пристальное внимание. Да и не ужели он там нужен допинг, в этом спорте. Вы серьезно!?
Да просто действительно люди чистые, У людей большая поддержка в лице корейских болельшиков да и в целом- адекватных людей. МОК и ВАДА облажались, не смогли до конца нагнуть. надо же им как то оправдатся в лице спонсоров...типа мы жежь не зря их не допустили. Детский сад прям какойто.
Пусть по медальному зачёту проиграли, но по мельдониевому впереди всех.
Дак вы меньше воруйте, бухайте,и ждите кончины!
Если уж решили поехать (обращаю внимание спортсмены решили почти единогласно), то надеяться что просто так кто-то отдаст медали мог надеяться кто? Нет лучших спортсменов, нарушен режим тренировок, нет поддержки (врачей и тренеров), прессинг со всех сторон, но если поехали держите удар, иначе не стоило ехать, боритесь назло всем и вся.
люди, а у вас совесть есть?