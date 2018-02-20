Бдительные сотрудники парикмахерской в Новоалтайске задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового павильона наушники и гарнитуру для мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщают в ведомстве, отогнув стеклянную дверцу витрины в торговом павильоне, мужчина похитил 93 пары наушников и гарнитуру для сотовых телефонов. Происходящее в отделе заметили сотрудники парикмахерской, которая располагается по соседству. Бдительные женщины задержали злоумышленника и вызвали сотрудников полиции.
Сумма ущерба от кражи составила 11 тысяч рублей. Правоохранители изъяли похищенное. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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