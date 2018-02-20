Количество безработных в России увеличилось в первом месяце 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года на 41 тысячу человек и составило 3 млн 918 тысяч человек, или 5,2% экономически активного населения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
Отметим, что в конце прошлого года (октябрь, ноябрь, декабрь) показатель равнялся 5,1%, в сентябре — 5%. А летом прошлого года этот показатель вообще был равен 4,9%.
Показатель начал расти в январе 2018 года. В этом месяце было зарегистрировано 778 тысяч человек против 776 тысяч человек в декабре 2017-го.
Комментарии
Учитывая, что сейчас для регистрации в качестве безработного надо потратить изрядное количество времени и нервов, реальная безработица раза в 3 больше...
Пора ,пора однако создавать колхозы и совхозы.
Строить свои села. Со своей народной властью.
Пролетарии всехъ стран ,объединяйтесь!
acdc, думаю не многие вас поддержат. Сейчас желающих пожить на всем готовом сильно больше, тех, кто готов идти и строить села. Пахать огород, убирать за скотом, готовить сено и т.д. это тяжелый труд - и многие не захотят им заниматься. Они, видите-ли, слишком хороши для этого.
Интересно неработающие жены попадают в эту статистику?
20.02.2018 11:14
4ugun
Интересно неработающие жены попадают в эту статистику?
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"К безработным в России, по определению МОТ, относятся лица в возрасте 15-72 года, которые в рассматриваемый период удовлетворяли следующим критериям:
не имели работы или другого доходного занятия;
искали работу в течение 4 недель, предшествующих обследуемой неделе, используя при этом любые доступные способы, или предпринимали шаги к организации собственного дела;
были готовы приступить к работе в течение недели.
учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней."
То есть, граждане, которые работу не ищут, к категории безработных не относятся.
нужно насильно заставлять работать- создавать лагеря Не работаешь -не кормить Сегодня построй предприятие и никого не найдешь работать Большинство заточено на развлечения-ни работать ни учиться Как было раньше тунеядцев и алкашей выселяли куда нибудь А то эта категория живет лучше тех кто трудится
20.02.2018 11:46
гость
Не работаешь -не кормить
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А сейчас неработающих кто-то кормит?
20.02.2018 11:58
- гость -
А сейчас неработающих кто-то кормит?
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Так сейчас-то они не в лагере, по этому их может кто-то другой кормить, или они могут находить какой-то левак.
В лагере такое будет несколько сложнее провернуть.
ЗЫ Я не поддерживаю эту идею, просто поясняю идею автора.
20.02.2018 12:49
4ugun
жена, варит, моет посуду. стирает, гладит, делает уборку, ходит в магазин, банки, воспитывает детей, по вашему это не работа , а развлечение для нее?
20.02.2018 12:49
4ugun
Да, многие из комментаторов на этом сайте ностальгируют по лагерям. Себя при этом воображают лагерным начальством, или, хотя бы, охранниками на вышках. О перспективе попасть в барак к зека не задумываются. А зря - лагерная судьба переменчива.
20.02.2018 11:46
гость
нужно насильно заставлять работать- создавать лагеря Не работаешь -не кормить
Вы про депутатов и "работников" администраций всех уровней? Им не понравится. Им кажется, что они пашут как рабы на галерах.