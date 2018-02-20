Фото: agrobiocluster.ru
Оборудование для проведения исследований в области агробиотехнологий закупил Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) на субсидию от Минсельхоза РФ в размере 15 миллионов рублей, передает ТАСС.
Как рассказал ректор аграрного вуза Николай Колпаков, исследования проводятся в сфере животноводства и растениеводства.
"Благодаря этим деньгам мы смогли модернизировать и создать новые лаборатории — всего 13. Минсельхоз на протяжении ряда лет выделяет средства, но в 2017 году сумма средств была выделена выше: 15 миллионов рублей мы освоили, еще порядка пяти миллионов у нас в работе. Основная тематика была направлена на агрономический и биотехнологический факультет", — уточнил руководитель АГАУ.
По его словам, новое оборудование позволит проводить исследования в сфере "точного земледелия" — использовать космоснимки, аэрофотоснимки, производить их дешифровку и регулировать показатели нормы высева семян, расход удобрений, средств защиты.
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