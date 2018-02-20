Накладки с весов уберут в гипермаркетах "Лента" для того, чтобы откалибровать весы, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе сети гипермаркетов.
Напомним, ранее в паблике barnaul.insta появилось видео, сделанное, вероятно, в одном из гипермаркетов указанной сети. В ролике парень и девушка взвешивали луковицу с пластиковой накладкой на весах и без нее. Оказалось, что с накладкой луковица стоит больше пяти рублей. А когда молодые люди сняли накладку, то эта же луковица стала стоить около полутора рублей.
В свою очередь, в пресс-службе "Ленты" рассказали, что это видео вводит покупателей в заблуждение.
"Пластиковая накладка – неотъемлемая часть весов, они откалиброваны с учетом ее веса и показывают "0". Взвешивание без накладки приводит к занижению веса товара, что является обманом. К сожалению, дурной пример заразителен, мы фиксируем случаи взвешивания товара без накладок: кто-то делает это намеренно, а кто-то – по незнанию, идя на поводу у мошенников. Чтобы избежать дальнейших недоразумений, мы решили снять накладки с весов и откалибровать их заново без нее. Надеемся, это исключит все сомнения в корректных показателях весов", — сказано в заявлении торговой сети.
Комментарии
А на пустых весах никто не догадался чек сформировать?
На видео как раз видно что и с и без поддона весы показывают 0
Ну правильно, меньше нуля же не будут показывать. Тогда надо гирьку взвешивать или что-то другое с заранее известным весом, иначе оно не объективно.
20.02.2018 10:44
Alex3k, на видео как раз не видно, что там без поддона весы показывают... Там экран весов после снятия поддона вообще не показывается....
20.02.2018 10:54
- гость -
Вот именно!
10:44, все верно они сказали, если калибровка была под накладку, то когда ее убираешь, весы считают некорректно, в меньшую сторону. Самым правильным было бы просто убрать накладку, решение поддерживаю.
устроили шоу из-за 3,5 рублей
Лента, на мой взгляд, самый вменяемый крупный ритейлер на нашем рынке
Просто два бездельника, не понимающие как работают весы, решили словить внимания, вызвав взрывы пуканов и таких же имбицилов...