Фото: Amic.ru
Президент федерации футбола Алтайского края, офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин написал письмо российским участникам международного месяца действия "Футбол против гомофобии". Письмо участникам зачитал президент Федерации ЛГБТ-спорта России Александр Агапов.
"Футбол – это игра равных возможностей, независимо от пола, расы, национальности, происхождения или сексуальной ориентации. РФС выступает против всех видов дискриминации, в том числе против гомофобии в футболе. Уверен, что совместные международные кампании, направленные на борьбу с проявлениями дискриминации в спорте, позволят болельщикам со всего мира научиться уважению и объединяющей силе игры!" – было сказано в приветственном слове Смертина.
В ответ на это Федерация ЛГБТ-спортсменов высоко оценила этот шаг, и ее глава Александр Агапов выразил надежду на то, что это не вынужденная уступка РФС ввиду предстоящего в России ЧМ-2018 и связанного с ним внимания мировой общественности к правам человека в России.
"Полученное приветственное слово – это маленький шаг, имеющий огромное значение для российского ЛГБТ-сообщества в преодолении дискриминации и в борьбе с гомофобией. Пожалуй, впервые РФС не только официально выступил именно против гомофобии в футболе, но и поддержал ЛГБТ-акцию приветственным словом", — говорится в сообщении.
Алексей Смертин является уроженцем Алтайского края. В свое время он поиграл в чемпионатах России, Франции, Англии, а также был капитаном сборной России.
Комментарии
А уж не является ли сам Смертин гомиком? Странное заявление. После этого заявления, лично у меня просто отвращение к этому-Типу. По другому язык не поворачивается. Извинения не прошу. Противно!
Проявились
Да, однако ж.
В чём-то разделяю позицию Соколиного Сталина
Совсем крыша поехала. Не нравится, пусть в гейропу уезжает...
пропал футбол
Теперь страшно детей в его секцию по футболу отдавать.
Письмо участникам зачитал президент Федерации ЛГБТ-спорта России Александр Агапов
Всё.
Не, ТАКОЙ футбол нам точно не нужен.
Мдя, лёша, не ожидал....
вот и поиграй в Англии...
Да они там все пи..ары, вот и не умеют играть
Все понятно
Даже страшно теперь туда в бассейн с ребенком ходить. Нестрашно - противно.
про федерацию ЛГБТ-судей РФ слышал, про такую , еще не приходилось
как играют, так их и называют, без всякой дискриминации. Это уже Смертину показать себя толерастом и продвинутым борцуном показать надо.
федерация ЛБГТ-спорта - это дискриминация по сексуальному принципу нормально ориентированных людей
Почему Роналду можно, а Смертину - нельзя?
Похож!!!
Он по-моему тот еще.. шансонье..
В свое время он поиграл в чемпионатах России, Франции, Англии, а также был капитаном сборной России (с)
Вот это, я понимаю, высокие достижения!
Вот оно как повернулось то. Это ж ,штож делается то? Вот оно чё, Михаааалыч?
Значить заманили таки красными труселями Лёшеньку то а. Вражины вражинушки. Что ж наделали то, а?
По их играм видно что они все Педро и Гомесы
Это просто когда после очередного проигрыша сборной России по футболу, болельщики будут кричать игрокам напутственные слова, чтобы это звучало как комплименты а не оскорбление.
20.02.2018 11:01
- гость -
По их играм видно что они все Педро и Гомесы
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Да лана... Педро и Гомесы обычно играть в футбол умеют. А эти даже не геи , а просто ...
Когда Смертина стали раскручивать в Алтайском крае, почему-то сразу у меня неприязнь к нему возникла, теперь ясно почему.
Спалился! У самого у него семьи нет что ли? Опозорил весь край. Снять с должности! Хотя нашу сборную неплохо было бы отпердолить.
Слишком долго Лёша жил в гейропах, отолерастился. Г-н Смертин, в России никто не дискриминирует голубков, запрещается гей-пропаганда. Пусть они имеют друг друга как хотят, но не пропагандируют это, и никто их не тронет. А чем больше они создают свои сообщества и выносят это на публику, тем больше будет отторжение. И не нужно перекодировать русский народ. а то потом будете из гей-москвы рассуждать о любимом Алтае.
"Пожалуй, впервые РФС не только официально выступил именно против гомофобии в футболе, но и поддержал ЛГБТ-акцию приветственным слово"
Чисто гейская изворотливая хитрость.Не было там никаких приветственных слов.Просто выступил,что спорт это спорт,а остальную всю вашу больную шелуху разбирайте вне поля.И это в принципе верно.
Это какой то финиш.
Скоро введут парное мужское и парное женское фигурные катания...
во что превращается спорт?
Играли бы россияне как Роналду - кого-нибудь из комментаторов интересовала бы их ориентация?
Батька евойный был бы не рад .
Вот и стало понятно, почему сборная РФ ничерта выиграть не может!
Потому что там эти, ЛГБТ-активисты...
А зачем Леха это сказал???
Самое мерзкое во всех этих якобы ущемленных меньшинствах,это то,что они требуют каких то плюшек и признания,а не равноправия.Кто их ущемляет играть в футбол?Тест что ли проводят на гетероориенированность?Или мало негров мяч гоняет?Нет им этого мало,им надо ,чтоб все стояли и хлопали какой молодец он же гей.На самом деле дискриминация во всех посылах именно меньшинств требующих особенного отношения.Вон Петя Иванов играет и помалкивает ,что со старухой из-за денег спит.А пропаганде -нет.И пока они это не поймут то будут получать по моське пока еще есть в мире нормальные люди радеющие за следущее поколение.
Тлетворное влияние запада. Удивительно как наши люди меняются от их пропаганды.
Смертин , вы просто стали клоуном в моих глазах.
Прав Эрг, им не равноправие нужно, а плюшки , пропаганда и поощрение.
Все знают что в СШП геям дан приоритет во всем, этого же добиваются наши пидр"сты , которыми просто кишит Питер.
Он чего с дуба рухнул, Россия единственный оплот нормальных сексуальных отношений, и ... такое заявление, пускай едет в Гейропу и там тренирует...фу ..
фууууууу
ПОЗОРНИК ТЫ СМЕРТИН!!!!!! ОПОЗОРИЛ НАШ КРАЙ НА ВСЮ РОССИЮ!
ЭТО ЖЕ МИЛОК У НАС СИБИРЬ, ПОНИМАТЬ ДОЛЖОН!
Не европагей, и даже не мАААСКВА!
Мне как отцу троих сыновей. стыдно за тебя,честное слово, что я скажу им?
что наша легенда Смертин, за питухов.что ли???
нашел на чём пиариться!? всё ты для нас простых , больше не существуешь!
перевёртыш ты хренов!
Что за страна такая-где человек не может распорядиться собственной задницей...Ф.Раневская. Алексей молодец в отличии от большинства облученных телеэкраном . Как не печально.
Алексей респект за смелость мудрость культуру и образованность. А народец в России все хуже и хуже.... как сказал А. Островский еще 150 лет назад. ничего не изменилось к сожалению.
гость
Что за страна такая-где человек не может распорядиться собственной задницей...Ф.Раневская. Алексей молодец в отличии от большинства облученных телеэкраном . Как не печально.
Да не вопрос. пусть распоряжаются своей задницей как хотят,
Но когда это звучит от нашей гордости и легенды края сМЕРТИНА.
Приходит на ум. сам то не того же он, замеса????
и всё страну так хрюкнуть!
гнать со всех постов ссаными тряпками,
пусть на завод идёт работать в Челябинск к ДУЛИНУ!
вряд ли он край опозорил. может быть наоборот прославил в Европе
но теперь он у меня будет ассоциироваться внешне с Алексеем Паниным)
"В лесу раздавался топор дровосека - Так дровосек гонял гомосека. Устал, обессилел, упал дровосек - С улыбкой залез на него гомосек." (с)
Вот так и с нашим спортом....
Отжешь как случилось-то с Лехой, а ведь сулимской парень.... БЫЛ
20.02.2018 12:59
гость
Алексей респект за смелость мудрость культуру и образованность. А народец в России все хуже и хуже.... как сказал А. Островский еще 150 лет назад. ничего не изменилось к сожалению.
Пед...лы подтянулись..
Из беседы Москвичей:
- Барнаул, это совсем колхоз, они там с бабами спят! ))))
"Объединяющая сила игры..." - ты сделал мой день, шалун)
Алексей-это имя!!!!
Алёша-это диагноз!
гость
Алексей респект за смелость мудрость культуру и образованность. А народец в России все хуже и хуже.... как сказал А. Островский еще 150 лет назад. ничего не изменилось к сожалению.
Гомикам не не место на АМИКЕ!
Гомикам не не место на АМИКЕ!
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Пусть сидят. Но своими задами не крутят.
Воот ведь..
Сергей
Воот ведь..
ЧУДЕСА АЛТАЙСКИЕ!