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Барнаулец Алексей Смертин выступил против дискриминации геев в спорте

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Он обратился с приветственным письмом к участникам акции "Футбол против гомофобии"

Фото: Amic.ru

Президент федерации футбола Алтайского края, офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин написал письмо российским участникам международного месяца действия "Футбол против гомофобии". Письмо участникам зачитал президент Федерации ЛГБТ-спорта России Александр Агапов.

"Футбол – это игра равных возможностей, независимо от пола, расы, национальности, происхождения или сексуальной ориентации. РФС выступает против всех видов дискриминации, в том числе против гомофобии в футболе. Уверен, что совместные международные кампании, направленные на борьбу с проявлениями дискриминации в спорте, позволят болельщикам со всего мира научиться уважению и объединяющей силе игры!" – было сказано в приветственном слове Смертина.

В ответ на это Федерация ЛГБТ-спортсменов высоко оценила этот шаг, и ее глава Александр Агапов выразил надежду на то, что это не вынужденная уступка РФС ввиду предстоящего в России ЧМ-2018 и связанного с ним внимания мировой общественности к правам человека в России.

"Полученное приветственное слово – это маленький шаг, имеющий огромное значение для российского ЛГБТ-сообщества в преодолении дискриминации и в борьбе с гомофобией. Пожалуй, впервые РФС не только официально выступил именно против гомофобии в футболе, но и поддержал ЛГБТ-акцию приветственным словом", — говорится в сообщении.

Алексей Смертин является уроженцем Алтайского края. В свое время он поиграл в чемпионатах России, Франции, Англии, а также был капитаном сборной России.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

20.02.2018 10:08
Сталинский Сокол

А уж не является ли сам Смертин гомиком? Странное заявление. После этого заявления, лично у меня просто отвращение к этому-Типу. По другому язык не поворачивается. Извинения не прошу. Противно!

0  0
20.02.2018 10:11
Локо

Проявились

0  0
20.02.2018 10:12
- гость -

Да, однако ж.

0  0
20.02.2018 10:13
Сумрачный гений

В чём-то разделяю позицию Соколиного Сталина

0  0
20.02.2018 10:19
- гость -

Совсем крыша поехала. Не нравится, пусть в гейропу уезжает...

0  0
20.02.2018 10:20
- гость -

пропал футбол

0  0
20.02.2018 10:21
- гость -

Теперь страшно детей в его секцию по футболу отдавать.

0  0
20.02.2018 10:21
- гость -

Письмо участникам зачитал президент Федерации ЛГБТ-спорта России Александр Агапов

Всё.

Не, ТАКОЙ футбол нам точно не нужен.

0  0
20.02.2018 10:22
- гость -

Мдя, лёша, не ожидал....

0  0
20.02.2018 10:23
- гость -

вот и поиграй в Англии...

0  0
20.02.2018 10:24
- гость -

Да они там все пи..ары, вот и не умеют играть

0  0
20.02.2018 10:25
гость

Все понятно

0  0
20.02.2018 10:28
Сергей

Даже страшно теперь туда в бассейн с ребенком ходить. Нестрашно - противно.

0  0
20.02.2018 10:29
ПлохойХорошийЗлой

про федерацию ЛГБТ-судей РФ слышал, про такую , еще не приходилось

0  0
20.02.2018 10:34
Filin

как играют, так их и называют, без всякой дискриминации. Это уже Смертину показать себя толерастом и продвинутым борцуном показать надо.

0  0
20.02.2018 10:40
Filin

федерация ЛБГТ-спорта - это дискриминация по сексуальному принципу нормально ориентированных людей

1  0
20.02.2018 10:41
- гость -

Почему Роналду можно, а Смертину - нельзя?

0  0
20.02.2018 10:51
- гость -

Похож!!!

0  0
20.02.2018 10:51
- гость -

Он по-моему тот еще.. шансонье..

0  0
20.02.2018 10:53
- гость -

В свое время он поиграл в чемпионатах России, Франции, Англии, а также был капитаном сборной России (с)
Вот это, я понимаю, высокие достижения!

0  0
20.02.2018 11:00
acdc

Вот оно как повернулось то. Это ж ,штож делается то? Вот оно чё, Михаааалыч?
Значить заманили таки красными труселями Лёшеньку то а. Вражины вражинушки. Что ж наделали то, а?

0  0
20.02.2018 11:01
- гость -

По их играм видно что они все Педро и Гомесы

0  0
20.02.2018 11:05
- гость -

Это просто когда после очередного проигрыша сборной России по футболу, болельщики будут кричать игрокам напутственные слова, чтобы это звучало как комплименты а не оскорбление.

0  0
20.02.2018 11:15
- гость -

20.02.2018 11:01
- гость -
По их играм видно что они все Педро и Гомесы
---
Да лана... Педро и Гомесы обычно играть в футбол умеют. А эти даже не геи , а просто ...

0  0
20.02.2018 11:24
- гость -

Когда Смертина стали раскручивать в Алтайском крае, почему-то сразу у меня неприязнь к нему возникла, теперь ясно почему.

0  0
20.02.2018 11:28
Директор СССР

Спалился! У самого у него семьи нет что ли? Опозорил весь край. Снять с должности! Хотя нашу сборную неплохо было бы отпердолить.

0  0
20.02.2018 11:28
- гость -

Слишком долго Лёша жил в гейропах, отолерастился. Г-н Смертин, в России никто не дискриминирует голубков, запрещается гей-пропаганда. Пусть они имеют друг друга как хотят, но не пропагандируют это, и никто их не тронет. А чем больше они создают свои сообщества и выносят это на публику, тем больше будет отторжение. И не нужно перекодировать русский народ. а то потом будете из гей-москвы рассуждать о любимом Алтае.

0  0
20.02.2018 11:29
9

"Пожалуй, впервые РФС не только официально выступил именно против гомофобии в футболе, но и поддержал ЛГБТ-акцию приветственным слово"
Чисто гейская изворотливая хитрость.Не было там никаких приветственных слов.Просто выступил,что спорт это спорт,а остальную всю вашу больную шелуху разбирайте вне поля.И это в принципе верно.

0  0
20.02.2018 11:37
Владимир

Это какой то финиш.

0  0
20.02.2018 11:58
Иsтина

Скоро введут парное мужское и парное женское фигурные катания...

0  0
20.02.2018 12:00
- гость -

во что превращается спорт?

0  0
20.02.2018 12:00
- гость -

Играли бы россияне как Роналду - кого-нибудь из комментаторов интересовала бы их ориентация?

0  0
20.02.2018 12:10
- гость -

Батька евойный был бы не рад .

0  0
20.02.2018 12:11
Митенька ржевский

Вот и стало понятно, почему сборная РФ ничерта выиграть не может!
Потому что там эти, ЛГБТ-активисты...

0  0
20.02.2018 12:14
гость

А зачем Леха это сказал???

0  0
20.02.2018 12:20
Эрг Ноор

Самое мерзкое во всех этих якобы ущемленных меньшинствах,это то,что они требуют каких то плюшек и признания,а не равноправия.Кто их ущемляет играть в футбол?Тест что ли проводят на гетероориенированность?Или мало негров мяч гоняет?Нет им этого мало,им надо ,чтоб все стояли и хлопали какой молодец он же гей.На самом деле дискриминация во всех посылах именно меньшинств требующих особенного отношения.Вон Петя Иванов играет и помалкивает ,что со старухой из-за денег спит.А пропаганде -нет.И пока они это не поймут то будут получать по моське пока еще есть в мире нормальные люди радеющие за следущее поколение.

0  0
20.02.2018 12:44
- гость -

Тлетворное влияние запада. Удивительно как наши люди меняются от их пропаганды.
Смертин , вы просто стали клоуном в моих глазах.
Прав Эрг, им не равноправие нужно, а плюшки , пропаганда и поощрение.
Все знают что в СШП геям дан приоритет во всем, этого же добиваются наши пидр"сты , которыми просто кишит Питер.

0  0
20.02.2018 12:46
Евген

Он чего с дуба рухнул, Россия единственный оплот нормальных сексуальных отношений, и ... такое заявление, пускай едет в Гейропу и там тренирует...фу ..

0  0
20.02.2018 12:48
- гость -

фууууууу

0  0
20.02.2018 12:48
Слесар мех. работ.

ПОЗОРНИК ТЫ СМЕРТИН!!!!!! ОПОЗОРИЛ НАШ КРАЙ НА ВСЮ РОССИЮ!
ЭТО ЖЕ МИЛОК У НАС СИБИРЬ, ПОНИМАТЬ ДОЛЖОН!
Не европагей, и даже не мАААСКВА!
Мне как отцу троих сыновей. стыдно за тебя,честное слово, что я скажу им?
что наша легенда Смертин, за питухов.что ли???
нашел на чём пиариться!? всё ты для нас простых , больше не существуешь!
перевёртыш ты хренов!

0  0
20.02.2018 12:50
гость

Что за страна такая-где человек не может распорядиться собственной задницей...Ф.Раневская. Алексей молодец в отличии от большинства облученных телеэкраном . Как не печально.

0  0
20.02.2018 12:59
гость

Алексей респект за смелость мудрость культуру и образованность. А народец в России все хуже и хуже.... как сказал А. Островский еще 150 лет назад. ничего не изменилось к сожалению.

0  0
20.02.2018 12:59
гость


гость
Что за страна такая-где человек не может распорядиться собственной задницей...Ф.Раневская. Алексей молодец в отличии от большинства облученных телеэкраном . Как не печально.

Да не вопрос. пусть распоряжаются своей задницей как хотят,
Но когда это звучит от нашей гордости и легенды края сМЕРТИНА.
Приходит на ум. сам то не того же он, замеса????
и всё страну так хрюкнуть!
гнать со всех постов ссаными тряпками,
пусть на завод идёт работать в Челябинск к ДУЛИНУ!

0  0
20.02.2018 13:04
- гость -

вряд ли он край опозорил. может быть наоборот прославил в Европе
но теперь он у меня будет ассоциироваться внешне с Алексеем Паниным)

0  0
20.02.2018 13:18
Гость

"В лесу раздавался топор дровосека - Так дровосек гонял гомосека. Устал, обессилел, упал дровосек - С улыбкой залез на него гомосек." (с)

Вот так и с нашим спортом....

0  0
20.02.2018 13:32
чокаво

Отжешь как случилось-то с Лехой, а ведь сулимской парень.... БЫЛ

0  0
20.02.2018 13:43
- гость -

20.02.2018 12:59
гость
Алексей респект за смелость мудрость культуру и образованность. А народец в России все хуже и хуже.... как сказал А. Островский еще 150 лет назад. ничего не изменилось к сожалению.

Пед...лы подтянулись..

0  0
20.02.2018 13:45
- гость -

Из беседы Москвичей:
- Барнаул, это совсем колхоз, они там с бабами спят! ))))

0  0
20.02.2018 13:47
Гомофоб

"Объединяющая сила игры..." - ты сделал мой день, шалун)

0  0
20.02.2018 13:47
гзщшг

Алексей-это имя!!!!
Алёша-это диагноз!

0  0
20.02.2018 13:50
гость


гость
Алексей респект за смелость мудрость культуру и образованность. А народец в России все хуже и хуже.... как сказал А. Островский еще 150 лет назад. ничего не изменилось к сожалению.

Гомикам не не место на АМИКЕ!

0  0
20.02.2018 13:56
- гость -

Гомикам не не место на АМИКЕ!
------------
Пусть сидят. Но своими задами не крутят.

0  0
20.02.2018 13:57
Сергей

Воот ведь..


0  0
20.02.2018 14:02
гость


Сергей
Воот ведь..


ЧУДЕСА АЛТАЙСКИЕ!

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