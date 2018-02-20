Фото: gekomarket.com
Житель Зонального района Алтайского края, продававший мясо, стал жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по региону.
В полиции уточняют, что накануне 34-летний мужчина на одном из известных сайтов разместил объявление о продаже свинины.
"Вечером ему позвонил неизвестный, представился бухгалтером столовой в городе Бийске и попросил сообщить номер его банковской карты. После этого с его карты произошло списание денежных средств. Мужчина понял, что его обманывают, через оператора банка заблокировал карту и обратился в полицию", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Уже установлено, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Башкортостане. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Комментарии
Уже просто по номерам карты тырять деньги???