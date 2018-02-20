16 февраля в Арбитражный суд Алтайского края поступил иск от МРО "Приход Христа царя вселенной Римско-католической церкви Барнаула". Католический приход в качестве ответчиков по этому делу указал городскую администрацию, Минимущества Алтайского края, региональное Заксобрание и губернатора Александра Карлина.
Как следует из карточки дела на сайте суда, в качестве третьих лиц в этом споре заявлены Совет муниципальных образований Алтайского края, региональное управление госохраны объектов культурного наследия и АО "Аптека № 1". Религиозная организация требует признать ненормативные правовые акты недействительными. Суть исковых требований организации не указывается. Дата ближайшего заседания арбитража также пока неизвестна.
Впрочем, догадаться, о чем идет речь, несложно. Еще в конце марта 2017 года Градостроительный совет Барнаула одобрил эскизный проект восстановления и реставрации католического костела на проспекте Ленина, 44. Зданию, которое сейчас занимает муниципальная аптека, вернут исторический облик. Работы планировалось начать в конце 2017 года.
К слову, план передачи здания был одобрен еще в 2013 году. Сейчас здание находится в госсобственности, с 1989 года это объект культурного наследия регионального значения. Помимо аптеки, здесь располагается Совет муниципальных образований Алтайского края.
Строительство здания костела было завершено в 1913 году на средства католической общины Барнаула. Здание являлось единственным в городе образцом неоготического стиля. Церковь просуществовала до 29 декабря 1931 года и была закрыта в связи с начавшимися репрессиями. В 1936 году здание костела было перестроено и переоборудовано под аптеку.Читайте также: Римско-католическая Церковь надеется на сотрудничество с администрацией Алтайского края
Комментарии
Забор не забудьте вернуть в историческое состояние..
Офигели, толики..
Что происходит?? что за засилье церквями?? Зачем их столько ??
Куда мы катимся ??
Мне вот интересно надгробие с торца .... Ведь оставили же !!! И чья это могила ?
Царь вселенной
Здание на Ленинском, просто так...
Сам Скубневский не знает чья могила... Но католики то знают. Отпишитесь, интересно.
20.02.2018 10:46
iOne
Так потому и не отдают, что на Ленинском))) У нас же только РПЦ "ведущая и направляющая"))
По закону здание должно быть возвращено. Что тянуть кота за хвост.
Даже царь вселенной не может с вопрос решить. Нужно судьям поклоняться.
Вообще инопланетяне наверное здорово удивяться, узнав что царь был из наших.
20.02.2018 11:57
iOne
Ться-тся проверяется вопросом. Если вопрос без мягкого знака - то тся, если с мягким - то ться. Что сделают? - удивятся.
в 1913 построили в 1931 закрыли в 1936 стала аптека.
церква там была с 1913 по 1931 год - т.е. 18 лет,
а аптека там была с 1936 по 2018 т.е 82 года!
аптека там была дольше и больше вкладывала в ремонт и реставрацию
а церква там была мало и вообще была деревянная и без пластиковых окон
поэтому здание должно остаться за аптекой!
0.02.2018 12:20
- гость - Внизу снимок церквЫ той и она не деревянная. Католики деревянные храмы не строили и не строят и факт это общеизвестный. В Калининград (Кенигсберг) вон съезди посмотри чего они строят и из чего. Деревянная голова у тебя.
Поощрение религиозных фанатизма дошло до абсурда.
Средневековая глупость приведет к средневековой безграмотности, а людьми неграмотными очень легко манипулировать. Это видно по европе и по нашим спортсменам.
20.02.2018 13:16
- гость - Все в кучу собрал (а) ? Или еще чего осталось ? Часто захожу в часовню на Ленина Никитина, люди приходят туда побыть в спокойствии и душевном равновесии , где нет таких, как ты .
Дуракам везде у нас дорога и почет. На выходных опять кого-то сжигали в центральном парке города прям в самом в фонтане. В общем, обратно в 13 век.
20.02.2018 13:16
- гость -
В силу того, что КЦ в нашей стране, скажем так, маргинальна и немногочисленна, люди безграмотные туда массово не попадают. Более того, туда вообще не очень легко попасть, католикам проблемы с РПЦ не нужны. Массовая безграмотность и манипуляция - это не Европа, это Россия, увы.
Теперь осталось насладиться судебным процессом, как всякие Толики будут доказывать, что они католики и вообще верующие. Я тоже могу в зале суда побожиться и что, мне теперь целое здание в центре на красной линии должно перепасть?
20.02.2018 13:41
К. Толик Есть все документы, свидетельствующие о том, что приход построен без единой копейки государственных вложений (царской России тогда еще) . Только на средства прихожан. Потом его отобрали. Его всего лишь нужно вернуть и люди за свои средства его восстановят помаленьку.