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Полицейские спасли мальчика на матче по хоккею в Пхенчхане

, ИА "Амител"
Ребенок подавился, потерял сознание и упал

Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его коллега из Южной Кореи Йон Ги Мин спасли жизнь мальчику, который подавился, потерял сознание и упал во время матча сборных Канады и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом пишет "Р-Спорт".

Как сообщает издание, ребенок ел рисовый пирог у входа на арену. Внезапно он подавился едой. Ему на помощь пришли правоохранители. Они смогли оказать ему первую помощь. Оба стража порядка получили грамоты от полицейского управления южнокорейской провинции Канвондо.

Игра сборных Канады и Чехии прошла 17 февраля в Канныне и завершилась победой чешской команды по буллитам (3:2).

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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