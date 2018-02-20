Футболист "Кайрата" и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал уголовное дело против его жены Алисы. Об этом пишет RT.
"Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что её могут преследовать, тем более дело уголовное. По словам её адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана", — отметил спортсмен.
Между тем футболист все же извинился за свое поведение, которое послужило причиной конфликта между женщинами.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Казахстана завела уголовное дело по трем статьям на Алису Аршавину. В начале года женщина бурно отреагировала на видео, размещенное в интернете, где ее муж в ночном клубе обнимает модель Ольгу Семенову. Алиса написала девушке несколько сообщений, угрожая "отрезать пальцы" и "подложить наркотики", а также представилась сотрудницей ФСБ.
Комментарии
Екарный бабай. Трнсвестит ,не?
Достойная парочка)
Больная на всю голову.
И якут этот - Губернатор Егор Борисов туда же
"я звизда, пустите миня ф самалет немедллена!! и уважительна са мной абращайтесь"
распустились пока путин болеет, осмелели!
Кто такой аршавин? этот тот, который никому ничего не должен? -я такого не знаю...
Вся эта эстрадная, футбольная, галиматья, как и все ток-шоу с Малаховым, Соловьевым, Борисовым есть не что иное как развращение нашей молодежи. Отвлечение от внутренних проблем. Во благо Путинской бездарной команде. Пока народ смотрит эту галиматью, Эти *господа* рубят бабки и плюют на остальных. Считая их Быдлом и второсортным отребьем.
20.02.2018 12:42
Сталинский Сокол
тут многие комментаторы считают других быдлом, а себя избранными, что же говорить о тех кто в первых рядах СМИ стоит....смешно