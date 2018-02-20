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Объем производства сельхозпродукции в январе 2018 года в Алтайском крае составил 4,2 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство экономического развития со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
Рост показателя в сопоставимых ценах по отношению к январю 2017 года составил 1,6%.
"Рост производства продукции наблюдался как в крестьянских (фермерских) хозяйствах (106,2%), так и в сельхозорганизациях (104,8%)", — добавляют в краевом МЭР.
Что касается поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах, то в январе 2018 года оно увеличилось на 11,4%, в том числе коров на 10,5%. В данной категории хозяйств также увеличивается производство продукции животноводства: производство скота и птицы на убой за январь 2018 года увеличилось на 1,4% по сравнению с январем 2017 года, молока – на 10,6%.
Производство молока в сельхозорганизациях края в январе увеличилось на 3,4%, а продуктивность коров выросла на 6,6% к январю 2017 года и составила 405 килограммов молока на одну корову.
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