Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил свои претензии президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху из-за судейства на Олимпиаде в отношении олимпийского чемпиона Сочи белоруса Антона Кушнира. Об этом пишет газета "Известия".
Лукашенко был возмущен тем, что спортсмен из его страны не попал в финал турнира из-за предвзятости судей. Кушниру не хватило всего 0,45 балла.
Глава Белоруссии подчеркнул, что подписал телеграмму не только как президент Национального олимпийского комитета, но и как глава государства. Лукашенко также пригрозил тем, что в скором времени приедет на сессию МОК, чтобы "немножко расшевелить это политизированное сонное царство".
"Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно!" — подчеркнул президент Белоруссии.
Комментарии
Жириновского туда надо отправить. И ствол ему дать. Они еще и за допинг ответят!
Надо отдельную провести олимпиаду без всяких геев и астматиков...
20.02.2018 12:24
Иsтина
Надо отдельную провести олимпиаду без всяких геев и астматиков...
не нужно было туда ехать, а сразу проводить только чистую альтернативную олимпиаду, свою лабораторию сделать.
Сильный Президент!
Правильно, Бацька! А то засели там судьи... антисемиты, понимаешь..
20.02.2018 12:24
Иsтина
Надо отдельную провести олимпиаду без всяких геев и астматиков...
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Бендер, ты?