Гипермаркет "Палата" закрывается в ТЦ "Алтай" 26 февраля

Все изменения в торговом центре запланированы и происходят в рамках работ по реконструкции. Осуществляется общий ремонт здания и замена инженерных систем.
На данный момент уже завершен ремонт части торгового центра, где расположена мебельная галерея, часть fashion отделов и новый фуд-корт (4 кафе уже начали свою работу на новой площадке).
Руководство ТЦ "Алтай" продолжает развивать дисконт кластер в основной галерее, привлекая известные федеральные и мировые бренды. В начале лета откроется магазин Colin`s дисконт. Сейчас данную концепцию поддерживают такие арендаторы, как Zolla, O`stin, FUN-DAY, MODIS и другие.
"Закрытие гипермаркета "Палата" позволит нам продолжить реконструкцию торгового центра, так как мы сможем использовать освободившуюся площадь для маневров и перегруппировки отделов," — комментирует ситуацию генеральный директор ТЦ "Алтай" Жаров Петр Александрович.
Сейчас в гипермаркете "Палата" действуют большие скидки на многие группы товаров.
Главное для ТЦ "Алтай" – удобство покупателей и сохранение возможности совершения всех покупок в одном месте. В торговом центре скоро появится новый продуктовый магазин, однако руководство планирует дополнить привычный всем формат супермаркета зоной продажи фермерских продуктов и товаров напрямую от производителя.
ТЦ "Алтай"
пр. Космонавтов, 6в
www.tc-altay.ru
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10/00-21/00, ежедневно
Комментарии
интересно, кого еще "заведут" в ТЦ