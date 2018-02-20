Продукты для космонавтов с конца 2018 года начнут упаковывать в емкости из ламистера. Это алюминиевая фольга, ламинированная полипропиленовой пленкой, пишет газета "Известия".
Новая упаковка более легкая, соответственно, доставка продуктов будет стоить дешевле. Однако пока ставится под вопрос удобство использования такой упаковки.
"Открывая шпроты за новогодним столом, вы предпринимаете усилия, чтобы не разбрызгать масло. То же и в космосе — мы всегда пытаемся придержать салфеткой крышку, чтобы брызги не летели по станции", — сказал космонавт Александр Самокутяев.
Отметим, что сейчас все блюда для российского экипажа поставляются на станцию в сублимированном виде или в форме консервов.
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