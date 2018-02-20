Житель Рубцовска пойдет под суд за то, что в течение девяти месяцев сдавал свою квартиру наркоманам для изготовления и употребления наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Рубцовска.
В ведомстве уточняют, что мужчина получал от этого выгоду – часть наркотиков для своего употребления. Также известно, что подозреваемый предоставлял медицинские инъекционные шприцы с иглами.
"Его действия органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 232 УК РФ как систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств", — сообщают в ведомстве.
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