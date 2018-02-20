Пресс-служба Первого канала опровергла информацию об уходе из программы "Время" телеведущей Екатерины Андреевой. Об этом пишет "Интерфакс".
Издание сообщает, что в качестве ведущего временно выступает шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, который курировал запуск новой технологии. Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах.
Телеведущие вернутся в программу после того, как освоят новые возможности студии. Через сколько времени это произойдет — неизвестно.
Напомним, Екатерина Андреева ведет программу "Время" более 20 лет.
Комментарии
Первый канал продолжает деградировать- смотреть нечего и некого....Один голубок Галкин....