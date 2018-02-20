Фото: Маргарита Кретинина, Анастасия Беляева и Юли Абрамова
Портал Amic.ru продолжает рассказывать о том, как в краевой столице праздновали Масленицу на разных площадках города.
Одно из самых масштабных мероприятий, было организовано "Русским Радио Барнаул" и Парком спорта 18 февраля. Теперь уверенно можно говорить, что Масленица на данной площадке стала, пожалуй, самой русской и самой горячей!
Гостей масштабных проводов зимы ждала увлекательная программа, сопровождавшаяся выступлениями танцевальных городских коллективов, песнями, частушками и шутками.
Все желающие могли помериться силами в поднятии деревянных гирь, побороться подушками на бревне, показать свою ловкость и силу на ледяном столбе.
Победителям всех конкурсов вручили памятные подарки.
Многие горожане пожелали поделиться своими впечатлениями от мероприятия. "Такой замечательный, веселый праздник! Настоящая русская Масленица!" - рассказала жительница Барнаула Наталья.
"Очень рад, что пришел сюда с детьми! Свою порцию веселья здесь получили и мы с женой, и наши ребята! Спасибо за такой великолепный праздник", — добавил барнаулец Алексей.
Все промо-зоны на мероприятии были организованы командой Event-Агентства "FM -Продакшн".
Комментарии
И мы там были) Дочь выиграла набор Дары Алтая
С канатом круто придумали.
С канатом, да хорошо придумали, взрослым были хорошие подарки, а вот детям подарили скатерти(((( могли бы хоть шоколад подарить. Очень интересно придумали играть в керлинг чайниками.