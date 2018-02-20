Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что его супруга Елена Батурина и две дочери живут за границей. Там супруга бывшего чиновника смогла построить "налаженный бизнес". Об этом пишет РИА "Новости".
По словам экс-мэра, большую часть бизнеса его жена ведет на Западе, в нескольких странах Европы, в США. Там ей удалось выстроить "совершенно новый, разнообразный бизнес" после отъезда из России.
Сейчас Батурина занимается гостиничным бизнесом, производством альтернативной энергии и строительством.
Про своих дочерей Лужков рассказал, что они обе уже получили высшее образование. Старшая, Елена, работает в гостиничном бизнесе, а младшая, Ольга, увлекается дизайном интерьера.
Комментарии
когда его повесят?
Хорошо вести бизнес на ворованные у своего народа денежки, главное, безопасно. И прибыльно и совесть не мучает. И жена-гений бизнеса.