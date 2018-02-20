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Водитель маршрутки ответит в суде за то, что избил пассажира монтировкой — инцидент произошел в Новоалтайске, сообщает "Катунь 24".
В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу, водителю автобуса инкриминируют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Согласно версии следствия, в салоне маршрутки произошел конфликт между водителем и одним из пассажиров. От слова участники перепалки перешли к делу — вышли на остановку.
В итоге обвиняемый нанес пассажиру несколько ударов монтировкой по различным частям тела. Известно, что водителю 52 года. Теперь ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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