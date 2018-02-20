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Автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 45-летней женщины слетел с дороги и врезался в дерево в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает региональное МВД.
Авария произошла накануне рядом с селом Маргала в 11:50. Известно, что женщина-водитель не имела права на управление транспортным средством. Она не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево.
"В результате ДТП в районную больницу были доставлены пассажиры автомобиля — местные жители 1975 и 1984 годов рождения, не госпитализированы", — уточняют в полиции.
Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту аварии проводится административное расследование.
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