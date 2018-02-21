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Играем по-взрослому: в театре кукол "Сказка" поставят "Евгения Онегина"

, ИА "Амител", Мария Трубина
Каким будет спектакль "Евгений Онегин"

Если вы привыкли считать, что театр кукол – исключительно детское развлечение, то вам стоит свое мнение пересмотреть. В таком ключе ставят и различные спектакли для взрослых, один из них 16 марта покажут на сцене "Сказки". Режиссер Елена Чвёрткина представит на барнаульской сцене премьеру "Евгений Онегин" по произведению Александра Пушкина.

"Мало кто из театров берет в работу такой материал, как "Евгений Онегин", тем более если говорить о театрах кукол. Только после того, как мы определились с материалом, мы осознали, что это очень сложно. Вначале мы даже не понимали, как будем это ставить и справимся ли мы с этим. Но сейчас уже сложилась определенная картинка, так что мы уверены, что материал получится. Сейчас в театре идет активный репетиционный процесс", — рассказывает директор театра кукол "Сказка" Надежда Васильева.

"Евгений Онегин" — это сложное произведение, которое в "Сказке" адресуют подросткам и взрослым. В работе над спектаклем режиссера консультирует театровед Елена Кожевникова. По ее словам, справиться с текстом Пушкина было непросто, материал драматизировали, а историю пришлось ужать и сократить. Для визуальной реализации такого нестандартного опыта в Барнаул пригласили известного художника Ольгу Акимову, на ее счету престижная театральная премия "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль". Для "Онегина" мастер создала специальных кукол, высота которых – 1,10 м.

"Система кукол планшетная, акцент мы сделали на лице и на руках. Куклы очень высокие и из-за этого сложные, мы долго работали над механикой и продумывали, как они будут двигать ручками и ножками. Изначально мы планировали использовать небольших кукол, но когда я приехала в театр, походила по сцене, я поняла, что кукла должна тянуться вверх, как свеча", — комментирует Ольга Акимова.

По словам директора театра, премьерным показом публика уже активно интересуется, а в "Сказке" готовятся к встрече со зрителями. Пришедшие на первый показ увидят перформанс, над постановкой которого работает Мария Любицкая. С ее слов, у зрителей будет возможность окунуться в пушкинскую эпоху, в атмосферу Онегинского вечера и побывать на балу дворянской усадьбы.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.02.2018 08:39
- гость -

Посмотрим, посмотрим. Сравнить есть с чем, был уже в нашем кукольном бесподобный "Тиль". Интересно, с Пушкиным проконсультировались, что сократить?

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