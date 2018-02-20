Ученые из Великобритании доказали, что ежедневные умеренные физические нагрузки на свежем воздухе связаны с пониженным риском смертности у пожилых мужчин. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание British Journal of Sports Medicine.
Согласно данным ученых, ежедневная получасовая прогулка с собакой или работы в саду на 17% снижают риск смертности.
Исследователи отслеживали состояние здоровья и динамику смертности 1181 британских мужчин, чей средний возраст на момент начала исследования составлял 78 лет. За каждым из них наблюдали в среднем в течение пяти лет, к концу наблюдения 194 человека скончались.
Оказалось, что не все мужчины могут переносить интенсивные физические упражнения. Но умеренная физическая нагрузка вносит существенный вклад в увеличение продолжительности жизни, уверены ученые.
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