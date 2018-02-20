В 2017 году в Алтайском крае было зарегистрировано 40 055 преступлений. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Такие данные представит депутатам на сессии Алтайского краевого Заксобрания начальник главка регионального МВД Олег Торубаров. Портал Amic.ru ознакомился с отчетом и выбрал самые значимые данные.
Снижение уровня преступности произошло почти во всех городах и районах края, кроме Бийского, Волчихинского, Ельцовского, Краснощековского, Кытмановского, Локтевского, Поспелихинского, Смоленского, Солонешенского, Солтонского, Табунского районов.
А вот в Барнауле, например, правоохранители зафиксировали на 10% меньше преступлений: в 2017 году было 12761, а в 2016 — 14276.
Уровень преступности на одну тысячу человек составил 16,9 преступления. В СФО этот показатель составляет 18,8, а в России — 14,2.
В целом в Алтайском крае сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений – на 13%, до 6471. Почти на 18% сократилось количество убийств и покушений на убийство (со 196 до 161), на 8,7% (с 586 до 535) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 7,6% (с 66 до 61) – изнасилований и покушений на изнасилование, на 14,0% (с 17838 до 15347) – краж, на 4,7% (с 4009 до 3821) – мошенничеств, на 30,3% (со 122 до 85) – разбойных нападений.
А вот количество случаев неправомерного завладения автотранспортом выросло на 6,8% (с 546 до 583).
В 2017 году в регионе от преступных посягательств погибли 482 человека, в том числе 52 несовершеннолетних. Причем детей и подростков на 36,8% больше, чем годом ранее.
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Преступниками стали 23465 человек. Из них 15980 в тот момент не имели постоянного источника дохода, 91 человек без определенного места жительства и 365 иностранных граждан и лиц без гражданства. Почти половина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Число раскрытых преступлений уменьшилось на 10,9% (с 28479 до 25365). Общая раскрываемость всех уголовно наказуемых деяний составила 64,5%.
На территории края зарегистрировано:
45 преступлений экстремистской направленности,
1 преступление террористического характера,
3238 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
75 преступлений, совершенных с применением огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов,
973 преступления экономической направленности,
56 преступлений в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях,
21 преступление в сфере топливно-энергетического комплекса,
72 налоговых преступления,
233 – коррупционной направленности,
70 фактов взяточничества.
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