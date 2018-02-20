Президент США Дональд Трамп оказался на последнем, 44-м месте в историческом рейтинге американских президентов. Об этом пишет "Коммерсант".
Отметим, что список был сформирован на базе результатов опроса членов президентской секции Американской ассоциации политических наук. В опросе участвовали 170 экспертов.
Между тем первое место досталось Аврааму Линкольну. На втором расположился Джордж Вашингтон, а на третьем — Франклин Рузвельт. Любопытно, что предыдущий президент США Барак Обама стал восьмым.
Нынешний глава страны оказался позади даже тех президентов, чью деятельность историки традиционно оценивают негативно. Среди них, в частности, Джеймс Бьюкенен, Уильям Генри Гаррисон и Франклин Пирс.
Комментарии
Дык, а чего тогда думцы паренька стоя приветствовали?!
этот паренек то томагавками разбрасывается, то ад какой то устроит под Дайр-Эз-Зором
Когда реальный рейтинг нашего покажете?