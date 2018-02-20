Вице-премьер Александр Хлопонин поручил ввести обязательное лицензирование для производства и продажи пива и пивных напитков, сообщает газета "Известия".
Его пресс-секретарь отметила, что регулярно обнаруживаются факты незаконного производства и оборота пива и пивных напитков. Менее четверти производителей пива являются участниками ЕГАИС (330 из 1,4 тыс. изготовителей). Таким образом, анализ отчетности пивоваров-льготников показывает несоответствия между заявленными объемами отгрузки и закупленной и проданной в рознице продукцией.
Эксперт уточнил, что сейчас реализацию товара контролируют только в рамках деклараций, но 30% (а это 112 тыс. индивидуальных предпринимателей) не сдают отчетные документы.
Комментарии
те, качество - по боку, главно - бабла на налогах поднять
зачем?
хотят производство крафтового пива под контроль взять? сомневаюсь!
Очередной шаг навстречу малому бизнесу)))