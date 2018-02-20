Фото: vk.com/barneos22
Информацию о производимых работах у самолета на улице Шумакова в Барнауле прокомментировали порталу Amic.ru в администрации Индустриального района.
Как отметила представитель районных властей, работы проводятся в рамках реализации плана по благоустройству.
"Сейчас подрядная организация смотрит, в каком состоянии находится несущая конструкция, и выясняет, нужно ли ее укрепить. После этого будет произведена покраска самолета", — рассказала собеседница.
Также представитель администрации отметила, что весной этого года отмечается 40-летний юбилей Индустриального района, и благоустроительные работы проводятся как раз в рамках облагораживания территории к этой значимой дате.
Комментарии