В 2017 году на дорогах Алтайского края произошло более трех тысяч ДТП. Такие данные содержатся в отчете главы регионального МВД Олега Торубарова, который он представит депутатам краевого парламента на сессии 22 февраля.
3102 — столько ДТП было зарегистрировано в регионе. Это на 3,2% меньше, чем годом ранее (3206). Сократилось и количество раненых — до 3944 человек. А вот количество погибших за год выросло на 15% — 296 человек.
Тяжесть последствий ДТП увеличилась с 6,0 до 7,0.
В ДТП погибли 10 несовершеннолетних, получили ранения 427 детей.
400 детей и подростков совершили или участвовали в совершении ДТП.
Читайте также: Сил и средств хватает: как сокращения в полиции затронут Алтайский край
342 аварии произошли с участием пьяных водителей или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В таких авариях погибли 92 человека, 463 получили ранения.
В 1296 ДТП сопутствующим фактором стали неудовлетворительные дорожные условия. В них погибли 72 человека, ранены 1556.
Всего зафиксировано 867 тысяч 753 административных правонарушения в области дорожного движения. Это почти на 30% больше, чем в 2016 году. Из них 14146 фактов – это вождение в пьяном виде, 8014 – вождение без прав, 361760 – превышение скорости.
Комментарии