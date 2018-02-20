Администрация Бийска объявила аукцион на строительство городского кладбища в районе электроподстанции "Бийская". Стоимость работ оценивается в 4,7 млн рублей. Участок размещается на территории действующего кладбища общей площадью 120 га. Погост находится в пригородной зоне наукограда (на расстоянии 300 м от жилой застройки).
Всё кладбище разбито на 60 кварталов, в южной части участка имеются существующие захоронения до 34-го квартала, в северной есть неорганизованные захоронения на площади в 0,8 га. В настоящее время выполнены работы на 40 кварталах. От победителя конкурса требуется обустроить кварталы № 43-45. Все изыскания должны быть закончены к 15 октября 2018 года.
Рельеф на участке неровный, с ямами и насыпями, с большим перепадом высот. Предполагается, что исполнитель должен будет произвести выкорчевку деревьев, пней и растительности. Кроме того, на победителя аукциона ложится обязанность обустройства водоотводных канав. Для пропуска воды под проездами предусматривается укладка металлических труб. Также предусмотрено устройство дорожной одежды проезжей части главной аллеи и проездов из подстилающего слоя из песка и основания из фракционированного щебня. Дорожки между секторами выполнят из гравийно-песчаной смеси.
Интересно, что в 2014 году уже состоялся аналогичный аукцион. Тогда за работы было заплачено 9,2 млн рублей. В 2017 году стоимость работ на следующем незанятом участке кладбища выросла до 13,2 млн рублей.
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Всего в Бийске в настоящее время насчитывается семь кладбищ: Северное, Центральное, Старое, Сорокинское, Фоминское, Заречное, Малоугреневское. Число умерших в Бийске в 2017 году превысило 3 тысячи человек. Коэффициент смертности на тысячу населения составил 15,9.
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