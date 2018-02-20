Минфин предложил перенести начало торговли алкоголем через интернет с 2018 года на начало 2019 года, сообщает РБК.
Как уточняет издание, закон о легализации интернет-продаж алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года. При этом сначала через интернет можно будет купить только вина и шампанское с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения, а также пиво, пивные напитки, сидры и медовуху.
Крепкий алкоголь купить через интернет будет возможно только с начала 2020 года. Сейчас проект находится на стадии подготовки заключения по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).
Комментарии
Ну и зачем это надо? У кого в правительстве зудит ? Видимо бюджет наполнен -переполнен
Народ начинают спаивать когда готовятся к сильному ухудшению экономики, обнищанию.
Травить опять будут сотнями.