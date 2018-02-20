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Полиция в Горно-Алтайске проводит проверку после ДТП, которое совершил пьяный водитель автомобиля Toyota Mark II, выехав на встречную полосу — в результате инцидента пострадали два человека.
По информации республиканского МВД, авария произошла около 09:30 19 февраля в районе дома № 2 на улице Ленкина.
"32-летний житель с. Усть-Кокса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Mark II, при заносе автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением 50-летнего горожанина", — комментируют обстоятельства случившегося в правоохранительном ведомстве.
В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными травмами были доставлены водитель и пассажир автомобиля Subaru. При этом 76-летней горожанке потребовалась госпитализация.
В отношении виновника аварии составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Комментарии
Водитель на "япошке" это уже опасность для остальных на дороге, а Toyota Mark II уже и диагноз!
А может он тяжко болен и водкой лечиться, как некий Алексей Бикташев, так сердобольно освобожденный краевым судом