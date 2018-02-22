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Акция от "Дверис": при покупке двух дверей третья в подарок

, ИА "Амител"
В акции участвуют качественные двери российской фабрики Viladoors

У вас ремонт и предстоит замена межкомнатных дверей? Или требуется их установка в новом доме или квартире? Тогда это выгодное предложение наверняка для вас. До 28 февраля в компании "Дверис" действует акция "2+1": при покупке двух дверей из экошпона третью вы получаете в подарок. Торопитесь приобрести высококачественные двери российского производства Viladoors на выгодных условиях — сейчас цены снижены на весь представленный ряд этой торговой марки.

Двери из экошпона – современного, качественного и надежного материала - это отличная и доступная альтернатива деревянным массивам. В компании "Дверис" широкий ассортимент дверей из такого материала по действительно доступным ценам.

Стоит отметить, что двери из экошпона на сегодняшний день пользуются у покупателей заслуженным спросом, что вполне оправданно. Такие двери обладают рядом преимуществ, среди которых:

- Высокая износостойкость;

- Структура "под натуральное дерево";

- Доступная цена;

- Экологичность и безопасность материала;

- Оригинальность дизайна.

Компания "Дверис" работает на рынке Алтайского края с 2014 года, заслужив за это время репутацию надежного продавца и делового партнера. Благодаря прямым контрактам с производителями дверей компания "Дверис" может предложить своим покупателям конкурентоспособные цены на представленный ассортимент. Здесь можно приобрести двери нестандартных размеров, различных расцветок и дизайна, действует гарантия до двух лет, осуществляется бесплатный выезд замерщика, отсутствие предоплаты. Регулярно проводятся акции, позволяющие приобрести двери высокого качества на выгодных условиях. Выбирайте хорошие двери по лучшей цене!

г. Барнаул, ул. Новороссийская, 134 б
8 (3852) 25-39-19
Сайт: дверис.рф
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.02.2018 10:20
- гость -

Сколько эти двери выйдут вместе с коробкой, наличниками, петлями и замком? В подарок идет только полотно или все вышеперечисленное?

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